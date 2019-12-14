«لينوفو» تطلق حواسيب «ثينك بوك» الداعمة للشركات الصغيرة

المصدر: دبي ــ البيان

كشفت لينوفو الأسبوع الماضي الستار عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة «ثينك بوك» ThinkBook التي صممت لتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وذلك خلال حدث أقيم في حي السركال في دبي، تعرّف الحضور على التصميم كيف التصميم الحديث لكمبيوترات العلامة الفرعية للشركة «ثينك بوك» التي تتميز بالخفة والقوة في آن واحد.

وتعتقد لينوفو أن توفير التقنيات ميسورة التكلفة وذات الكفاءة العالية عامل حاسم في تعزيز نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بأكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

ويحتاج العمال المعاصرون في عالمنا دائم الاتصال بالإنترنت إلى أجهزة كمبيوتر محمولة مبسطة يمكن استخدامها للعمل التعاوني من أي مكان. وقال محمد هليلي، المدير الإقليمي لشركة لينوفو في الخليج: «نشأ رواد الأعمال الشباب اليوم خلال استخدامهم لأحدث التقنيات ويتوقعون أن تزيد أجهزتهم من إنتاجيتهم وأن تتسم بالموثوقية وتتناسب مع نمط حياتهم. وصُممت سلسلة»ثينك بوك«لتلبية هذه الشريحة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونفخر بمساهمتنا في تحقيق أهداف الإمارات في تمكين وتسهيل نمو هذه الشركات».

وتتوفر «ثينك بوك» المحمولة في الإمارات بأحجام 13 و14 و15 بوصة. ويعمل جهازا «ثينك بوك» 14 و«ثينك بوك» 15 الشهيران بنظام تشغيل «ويندوز 10 برو» ومعالج «انتل كور» الجيل العاشر، ويجمعان بين الأداء العالي والخصائص البسيطة الاستخدام والتي تساعد المستخدم على توفير الوقت. وتشمل الخيارات الأخرى ذاكرة «أوبتان» من «انتل» وWiFi 6 ووحدات معالجة الرسوميات المنفصلة.