«سيسكو» تكشف عن معالج سيليكون وسلسلة «راوترز» ثورية

المصدر: دبي ــ البيان

كشفت «سيسكو» مؤخراً عبر حدث كبير أقامته في سان فرانسيسكو عن تفاصيل استراتيجيتها التقنية لبناء شبكة إنترنت جديدة، تهدف إلى تحفيز الابتكار الرقمي، من خلال التركيز على التطوير والاستثمارات في ثلاثة مجالات تقنية رئيسية هي السيليكون والتقنيات الضوئية وبرامج التشغيل.

وكشفت «سيسكو» عبر حدثها الكبير عن أحدث ابتكاراتها بما في ذلك معالج «سيسكو سيليكون 1» Cisco Silicon One، والذي يمثل بنية الشبكات الوحيدة في هذا المجال المصنوعة من السيليكون، كما أصدرت سلسلة «سيسكو 8000» الجديدة، مصرحة بأنها أقوى أجهزة توجيه على مستوى شركات الاتصالات في العالم والمبنية بتقنية السيليكون الجديدة.

وقال تشك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»: «يتطلب الابتكار الاستثمارات المركزة والفريق المناسب وثقافة تقدر الخيال. ونحن ملتزمون بتحويل المجال لبناء تقنية إنترنت جديدة تناسب عصر الجيل الخامس. وتعد أحدث حلولنا في مجال السيليكون والبصريات والبرامج دليل على الابتكار المستمر لدينا، والذي يساعد عملاءنا على البقاء في المقدمة، ويمكنهم من منح عملائهم والمستخدمين النهائيين تجارب جديدة ورائدة لعقود من الزمن».

من جانبه قال أمين فاهدات، الزميل ونائب رئيس بنية الأنظمة في جوجل كلاود: «نتطلع إلى العمل مع «سيسكو» أثناء دخولها مجال السيليكون المتطور، والتعاون من أجل تلبية متطلبات الجيل التالي الخاصة بسرعات وقدرات أكبر للشبكة». وأكد نجم أحمد، نائب رئيس هندسة الشبكات في فيسبوك بأنه لطالما ساندت فيسبوك وبقوة التوجهات الساعية إلى ترسيخ النظم المفتوحة، والتي نرى فيها عاملاً أساسياً لتحويل صناعة الشبكات. وتابع أحمد: «نرى أن ابتكار «سيسكو» الجديد يواكب هذه الرؤية، ويوفر لمزودي خدمات الاتصالات خيارات متنوعة ومرنة من خلال نهج مفصل».

«سيسكو سيليكون 1»

وسيوفر معالج «سيسكو سيليكون 1» أساس محفظة تقنيات التوجيه لدى «سيسكو» من الآن فصاعداً، بسرعة معالجة تصل إلى 25 تيرابايت في الثانية (Tbps). وهي أول شريحة اتصال في المجال قابلة للتكيّف على مستوى العالم في أسواق مزودي خدمات الاتصال والويب. وتم تصميمها لكل من المنصات:

«سيسكو 8000»

تعتبر سلسلة أجهزة التوجيه الجديدة «سيسكو 8000» أول سلسلة تعمل بمعالج «سيسكو» الجديد «سيسكو سيليكون 1»، حيث أكدت الشركة أنه صممت لمساعدة مزودي خدمات الاتصالات والويب الضخمة على خفض تكاليف بناء شبكات ضخمة مواكبة لتوجهات الـ 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ألياف ضوئية

صرحت «سيسكو» بأن بناء فضاء إنترنت عصري قادر على مواكبة الابتكارات الرقمية المتسارعة في التطور سيعتمد بشكل أساسي على التقنيات القائمة على الألياف الضوئية والسيليكون. ومع انتشار عمليات الإنترنت 200 جيجا بايت و400 جيجا بايت وما فوق، باتت خطوط الألياف الضوئية Optics تنخرط بشكل كبير في عمليات بناء وتشغيل البنية التحتية للإنترنت. وفي هذا الإطار، تستثمر «سيسكو» بشكل مستمر، لضمان مواكبة متطلبات عملائها المعنية بنشر منافذ وصول الإنترنت وأجهزة التوجيه (الراوترز). وتجلى هذا الاستثمار عبر إطلاقها حلولها الجديدة المدعومة بالألياف الضوئية آخذة بعين الاعتبار تلبية معايير الموثوقية والجودة الصارمة في القطاع.