سامسونغ تطرح حواسيبها المحمولة بشاشة QLED

المصدر: يونهاب

أعلنت سامسونغ للإلكترونيات أمس الخميس أنها ستطلق حواسيبها المحمولة الجديدة المزودة بشاشة QLED في الأسواق الكورية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وسيبدأ تلقي الطلبات المسبقة لبيع الكمبيوتر المحمول "جلاكسي بوك فليكس" و"جلاكسي بوك أيون" اليوم الجمعة من خلال منافذ البيع الإلكترونية وموقع الشركة الإلكتروني.

ويتميز الحاسوبان الجديدان بكونهما أول كمبيوتر محمول في العالم مزود بشاشة سامسونغ QLED التي توفر إضاءة تصل إلى 600 نيت في وضع المشاهدة بالخارج.

وتشير QLED إلى المصطلح الذي تستخدمه سامسونغ في التسويق لتقنياتها في صناعة الشاشات، والتي تمزج فيها بين النقاط الكمومية لألوان أكثر وضوحا وتقنية شاشات الـLED المتعارف عليها.

وأوضحت سامسونغ أنه تم هندسة الحاسوبين الجديدين بالتعاون مع إنتل، كجزء من المشروع الابتكاري "أثينا".

ويعمل الحاسوبان القابلان للطي بـ 360 درجة مما يسمح باستخدامهما كحواسيب لوحية، بالمعالج إنتل من الجيل العاشر. ويأتي معهما قلم "إس بين" (S pen) المطور والذي يتميز بقدرة أعلى للتحكم. ويتوافر كلا الحاسوبين بمقاس 13.3 إنش و15.6 إنش.