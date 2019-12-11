طلب مسبق على «Note 10+» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن إطلاق خدمة الطلب المسبق على النسخة الخاصة من هاتف «جالاكسي Note 10+»، المصممة خصيصاً لعشاق أفلام «حرب النجوم»، وذلك قبل إصدار الجزء الجديد من سلسلة أفلام «حرب النجوم» في 19 ديسمبر الجاري. وقال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: تهدف سامسونغ عبر إطلاق نسخة «حرب النجوم» الخاصة من الهاتف، إلى إلهام عشاق هذا الفيلم حول العالم لتحقيق القدر الأكبر من الإنجازات التي يودون تحقيقها.

ويعتبر الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Note10+، جزءاً من التعاون بين شركتي Lucasfilm، الشركة المنتجة لأفلام حرب النجوم، وسامسونغ لتزويد المستهلكين بتجارب متميزة.