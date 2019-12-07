«باناسونيك» تطرح أصغر جهاز عرض بدقة 4K في العالم

المصدر: دبي - البيان

يعتبر جهاز العرض PT-RQ50K من «باناسونيك» الأصغر في العالم بدقة 4k الأصلية وبمستوى سطوع بشدة 50 ألف لومن في منطقة الشرق الأوسط.

ويشتمل الجهاز، المكون من قطعة واحدة والعامل بالليزر، على ثلاث شرائح لأغراض المعالجة الرقمية للضوء (DLP) بدقة 4K، فضلاً عن احتوائه على تقنية ليزر الفوسفور «سوليد شاين»، لبث أشعة الليزر ثنائية اللون (الأحمر والأزرق) الجديدة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إعادة إنتاج الألوان بطريقة متميّزة ونقية ونابضة بالحياة لمنح الجمهور تجربة غامرة خلال كل الفعاليات الحيّة والأنشطة الترفيهية.

وسيكون جهاز العرض الذي يعمل لغاية 20 ألف ساعة من العرض دون الحاجة إلى صيانة متوفراً في منطقة الشرق الأوسط ابتداءً من ديسمبر لعام 2019.