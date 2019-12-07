أداء متميّز لحاسوب «ثينك باد كاربون»

المصدر: دبي - البيان

برز حاسوب لينوفو «ثينك باد إكس 1 كاربون» ThinkPad X1 Carbon إصدار 2018 كأحد أكثر الحواسيب كفاءة من حيث عمر بطاريته التي تمكنت من الاستمرار لمدة 13 ساعة و7 دقائق.

ويتميز هذا الحاسوب بشاشته HDR التي تأتي بمقاس 14 بوصة، بدقة 2560 × 1440 بكسل، والتي تدعم تقنية العرض «دولبي فيجين» لتوفير المزيد من السطوع والتباين ودقة الألوان، كل ذلك مع الحفاظ على عمر بطارية أطول، مما يجعل منه خياراً مناسباً للرسامين، ومصممي الغرافيك.

ويعمل الجهاز بمعالج i7 من إنتل، وبطاقة رسوميات عالية الوضوح من إنتل أيضاً، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغا بايت، وقرص تخزين داخلي سريع SSD بسعة 1 تيرابايت.