فيديو .. تعرف على أذكى رقعة شطرنج في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم رقعة سكوير أوف التي تعتبر أذكى رقعة شطرنج في العالم، لمسة تقنية من القرن الحادي والعشرين، من خلال السماح للاعبين بالتفاعل مع أحجار الشطرنج دون لمسها فعلياً.

من المعروف أن لعبة الشطرنج باتت متاحة كلعبة رقمية منذ سنوات، ولكن الكثيرون يعتبرون اللعب على رقعة حقيقية أكثر واقعية ومتعة، وفقا لموقع 24 الإخباري.

وتتيح رقعة سكوير أوف للخصمين اللعب ضد بعضهما البعض عن بعد، من خلال تطبيق خاص يتصل بالهاتف عن طريق البلوتوث. ويتم تحريك أحجار الشطرنج باستخدام ذراع ألية أسفل الرقعة لتنفيذ حركات الخصم البعيد، ويحدث نفس الشيء على لوحة الخصم، الذي يجب أن يمتلك بدوره رقعة سكوير أوف.

وبحسب موقع سي نت الخاص بالألعاب، فإن مميزات رقعة سكوير أوف لا تقتصر على تحريك القطع تلقائياً، بل تتيح للمستخدمين العثور على خصوم حول العالم في أي وقت من اليوم.

يذكر بأن رقعة "سكوير أوف" باتت متوفرة على الإنترنت بسعر 445 دولارا أمريكيا، وفق ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني.