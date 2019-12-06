هواوي تعلن عن سلسلة nova 6 الجديدة

المصدر: وكالات

كشفت شركة هواوي "Huawei" الصينية، بعد ستة أشهر من الإعلان عن Nova 5، عن سلسلة Huawei nova 6 وتشمل هاتفًا يدعم شبكات الجيل الخامس وهو Nova 6 5G، كما تتضمن هاتف nova 6 العادي، والذي يحمل تصميمًا متطابقًا بدون 5G، بالإضافة إلى nova 6 SE، وهو الهاتف الثالث ضمن هذه السلسلة، والذي يأتي بمواصفات متوسطة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتفا هواوي nova 6 5G و nova 6 بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 إنش، وبدقة 1080×2400 بيكسل، مع ثقب بيضاوي الشكل في الزاوية اليسرى العليا يتضمن كاميرا أمامية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 32 ميغابيكسل وعدسة ثانوية بدقة 8 ميغابيكسل، توفر مجال رؤية بزاوية تبلغ 105 درجات.

ويأتي الهاتفان بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 40 ميغابيكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميغابيكسل، مع ميزة OIS وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل، ويضم الجانب الأيمن مستشعر بصمة الأصبع الذي يعمل أيضًا كزر تشغيل الطاقة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم EMUI 10، بمعالج Kirin 990 الرائد المقترن بمودم Balong 5000 5G على هاتف Huawei nova 6 5G، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، بمساحة تخزين داخلية 128 و 256 غيغابايت.

ويحتوي هاتف هواوي nova 6 على بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، بينما يحصل Huawei nova 6 5G على سعة بطارية تبلغ 4200 ميلي أمبير، ويدعم كلا الهاتفين ميزة الشحن السريع Huawei SuperCharge بقدرة 40 واطا.

وتبلغ تكلفة Huawei nova 6 5G ما يصل إلى (540 دولارا) لنسخة 128 غيغابايت، وبالنسبة لنسخة 256 غيغابايت فيبلغ سعرها 595 دولارا، في حين يبدأ سعر Huawei nova 6 من (454 دولارا) لنسخة 128 غيغابايت، ويمكن طلب الهاتفين من خلال طلبات الحجز المسبقة عبر الموقع الرسمي للشركة، ومن المقرر طرحة رسميًا في الأسواق في 12 ديسمبر الجاري.

وقدمت هواوي أيضًا ضمن سلسلة نوفا 6، هاتف Huawei nova 6 SE من الفئة المتوسطة، والذي يتضمن شاشة من نوع LCD بدقة +FHD وبحجم 6.4، مع ثقب للكاميرا الأمامية الأحادية بدقة 16 ميغابيكسل، مع مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير مع دعم لميزة الشحن السريع Huawei SuperCharge بقدرة 40 واطا.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل، وعدستين للعمق والماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، إلى جانب معالج Kirin 810 المقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت.

ويباع الجهاز بسعر (315 دولارا)، وتبدأ طلبات الحجز المسبق للهاتف في وقت لاحق اليوم، على أن يتم إطلاقه رسميًا للبيع في الأسوق في 12 ديسمبر الجاري.