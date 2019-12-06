«هواوي» ترفع دعوى ضد السلطات الأمريكية

المصدر: بكين - البيان

أقامت شركة «هواوي» التكنولوجية الصينية العملاقة دعوى قضائية ضد الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بسبب قرار بتصنيفها «تهديداً وطنياً».

وطالبت الشركة من محكمة للاستئناف بالولايات المتحدة إلغاء قرار صادر عن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية يحظر على مزودي خدمات الهاتف المحمول بالمناطق الريفية استخدام أي تمويل حكومي لشراء معدات الشركة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأكد سونج ليوبينج، كبير المسؤولين القانونيين بشركة هواوي، أمس في مؤتمر صحافي في شينزن أنه لا يوجد دليل لدى الولايات المتحدة على أن هواوي تمثل تهديداً للأمن القومي.

وقال: «الإدارة الأمريكية لم تقدم دليلاً حقيقياً يثبت أن هواوي تمثل تهديداً للأمن القومي، وذلك لأنه لا يوجد دليل من الأساس».

وهذه هي الدعوى الثانية التي تقيمها هواوي ضد الولايات المتحدة هذا العام.

وكانت الشركة طلبت من محكمة أمريكية في مايو الحكم بعدم دستورية حظر جزئي مفروض على معداتها لأسباب تتعلق أيضاً بالأمن القومي.

وقالت هوا تشونين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أمس إن المزاعم الأمريكية «سخيفة»، وطالبت الدول الأخرى بالتصرف وفقاً لمصالحها الخاصة.