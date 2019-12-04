هاتف صيني للاستخدامات الشاقة

المصدر: بكين - الوكالات

كشفت صانعة الجوالات الصينية «دوجي» عن أحدث موديلاتها المصممة للاستخدامات الشاقة «إس 68 برو» المصنوعة جوانبه من الألمنيوم والتيتانيوم وزواياه لديها امتصاص مطاطي للصدمات.

ومن أجل جعل الشاشة أكثر مرونة استخدمت الشركة طبقتين من «جوريلا جلاس 4» كما يعد الجوال مقاوما للغبار والماء على عمق 1.5 متر لمدة 30 ثانية، ويمكنه تحمل الحرارة من 40 درجة مئوية إلى 60 درجة.

ويتميز الجوال ببطارية 6300 ميللي أمبير في الساعة، أي أنه مناسب للتحدث 80 ساعة، و22 ساعة في الألعاب أو 49 ساعة في مشاهدة مقاطع الفيديو، ويأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، وقارئ لبصمة الإصبع في الخلف، مع ماسح للوجه كبديل.