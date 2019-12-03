خبر مفرح قادم مع آيفون 12

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من المواقع التقنية العالمية نبأ دراسة شركة آبل الأميركية والمنتجة لهواتف آيفون دراستها لإمكانية توفير سماعتها اللاسلكية AirPods البالغة تكلفتها 159 دولارا مجانا مع أجهزة آيفون لعام 2020.

ووفقًا للتقرير الجديد الصادر عن DigiTimes، فإن آبل تتطلع إلى توفير سماعات الأذن اللاسلكية مع iPhone 12 العام المقبل.

ويزعم التقرير أيضاً أن هناك شركات أخرى مصنعة للهواتف، مثل سامسونج وشاومي، تدرس أيضا فكرة توفير سماعات أذن لاسلكية مع هواتفها القادمة.

ويذكر أن آبل وفرت سماعات EarPods السلكية مع موصل Lightning في صندوق أجهزة آيفون لعدة سنوات. وبرغم أن المعلومات التي أوردها التقرير مثيرة للفضول، إلا أن هذه الفكرة مستبعدة، وذلك لأن آبل لن تحتاج إلى الكثير من المساعدة عندما يتعلق الأمر بزيادة مبيعات هواتف آيفون 12 في ظل إصدارها iPhone 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس.

حيث تتوقع الشركة الأمريكية بيع ما يصل إلى 200 مليون هاتف iPhone 12، وهي قفزة كبيرة عن التقديرات السابقة البالغة 175 مليون.