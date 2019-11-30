شاشة «ألتراجير» تمنح اللاعبين ميزة تنافسية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

صممت شاشة «ألتراجير» الجديدة من «إل جي» لتوفّر للاعبين مستوى جديداً من الواقعية والإثارة والانغماس الكلّي في اللعبة.

وتتميز شاشة «ألتراجير» مقاس 23.6 بوصة بدقة 1920 × 1080 ونسبة العرض إلى الارتفاع 16: 9، ما يتيح للمستخدمين رؤية أدق التفاصيل بوضوح تام، وتم تحسين الشاشة لتناسب التجارب، التي تتطلب اتخاذ قرارات فورية مثل الألعاب الاستراتيجية في الوقت الفعلي (RTS) وألعاب تصويب المنظور (FPS)، تمتاز بأنه تقدم وقت استجابة لا يتعدى 1 ميلي ثانية ومعدل تحديث أصلي قدره 144 هرتز. وبما يمكّن اللاعبين مشاهدة حتى أصغر الحركات، التي تظهر على الشاشة والاستجابة لها أثناء الاستمتاع باللعب بكل سلاسة.