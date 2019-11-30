«آيسر» تطرح «بريداتور هيليوس 700» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

طرحت «آيسر» حاسوب بريداتور هيليوس 700 في الامارات ويتضمن لوحة مفاتيح «هايبر دريفت»، التي تتميز بخاصية الانزلاق للأمام، ما يسمح بزيادة تدفق الهواء مباشرة عبر الجزء العلوي من الحاسوب، ويتيح للاعبين التمتع بأقصى قدر من كفاءة المكونات القوية لهذا الجهاز. كما يتميز الجهاز بمعالجات إنتل من الجيل التاسع i9، وذاكرة DDR4 سعة 32 جيجابايت ومعالج الرسومات «إنفيديا جيت فورس 2080».

وتساعد كل هذه التقنيات العالية في تحويل الألعاب إلى تجربة تنبض بالحياة على شاشة الجهاز قياس 17 بوصة فائقة الدقة، بمعدل تردد 144 هرتز. كما يأتي الجهاز مع خمس مكبرات صوت ومضخم للصوت، فتصبح تجربة اللعب غامرة وجذابة بصوت واقعي مجسم.