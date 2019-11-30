جهاز عرض ذكي يعزّز التعاون من «بينكيو»

المصدر: دبي- البيان

تهدف المجموعة الجديدة من منتجات العرض، التي أطلقتها أطلقت شركة «بينكيو» BenQ لتلبية الاحتياجات المتنوعة اللازمة، للارتقاء بأسلوب العمل من أجل تحسين كفاءة فريق العمل، وتحقيق المزيد من التعاون وزيادة الإنتاجية.

وتقدّم حلول العرض التعليمي مكان تعليمي ذكي، يساعد على التفكير الإبداعي والمنطقي وتعزيز التطوير الكلي لقدرات الطلاب على حل المشكلات من خلال أجهزة العرض الذكية الجديدة واللوحة التفاعلية المسطحة. ويسمح نظام بث إكس-ساين لفريق عمل تقنية المعلومات ببث الأخبار المدرسية عن بعد وفي آن، بينما تمكِّن حلول إدارة الأجهزة «DMS» المدرسين من الوصول إلى موادهم التدريسية المخصصة عن طريق استخدام نظام إدارة الحساب «AMS» عبر النظام السحابي.