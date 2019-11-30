«أوتوميشن أني وير» تمد فريق «ماكلارين» ببرمجيات الروبوت والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أعلن كل من فريق ماكلارين للسباقات و«أوتوميشن أني وير» Automation Anywhere الشركة المتخصصة في أتمتة العمليات الروبوتية، مؤخراً عن دخولهما في شراكة خاصة بسباقات فورمولا 1، تشمل دمج برمجيات الروبوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات السباق الخاصة بالفريق.

وبموجب اتفاقية الشراكة التي تمتد لعدة أعوام وتبدأ مع انطلاق موسم فورمولا 1 في عام 2020، سيتم نشر منصة «القوى العاملة الرقمية» التابعة لشركة «أوتوميشن أني وير» في بيئة رياضة السيارات التنافسية. وستساعد التقنية- الموظفين الرقميين الذين يعملون مع الأشخاص لأداء المهام المتكررة واليدوية- على تبسيط العمليات التجارية لماكلارين وتمكين فريق السباق من تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتسريع عملية اتخاذ القرار.

وقال زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين للسباقات: «يسرنا الترحيب بشركة «أوتوميشن أني وير» ضمن عائلة ماكلارين للسباقات وعالم فورمولا 1 للمرة الأولى. ولتعزيز أدائنا في هذه الرياضة، نحتاج إلى البقاء في طليعة التطورات التكنولوجية وتمكين أعضاء الفريق من تطبيق أفكارهم والتركيز على تحقيق أكبر مكاسب. وستساعدنا التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها «أوتوميشن أني وير» في عمل ذلك، ونحن نتطلع إلى العمل معاً في المواسم المقبلة».

وفي إطار الشراكة، سيتم وضع العلامة التجارية لشركة «أوتوميشن أني وير» على سيارة السباق MCL35 وبدلات السباق، التي يرتديها سائقو ماكلارين لاندو نوريس وكارلوس ساينز، وعلى المعدات والأجهزة المستخدمة في السباقات.