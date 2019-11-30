تقنية الجيل الخامس تَعِد بتغيرات عالمية هائلة

المصدر: دبي - البيان

يشهد عالمنا تحولات تكنولوجية رائدة ستغيّر حياتنا على كل المستويات، حيث يؤدي تطوير التقنيات المختلفة كتقنية الجيل الخامس إلى تغيير العالم بوتيرة هائلة ومتسارعة، ومن المتوقع أن يطال التأثير الإيجابي لهذه التقنية كل الجوانب الحياتية، عبر توفير الطرق الجديدة للاتصال وتوفير خدمات الاتصال غير المسبوقة.

وتحاكي التحولات الناتجة عن انتشار تقنية الجيل الخامس، التغييرات الهائلة التي شهدناها مع إطلاق الهواتف الذكية، والتي وفرت لنا خدمات جديدة نعتمد عليها في حياتنا اليومية ولكن على نحو أوسع. يعتقد الكثير من المستخدمين أن مزايا تقنية الجيل الخامس تتمثل في تحسين تجربة الهواتف الذكية فحسب، إلا أن الواقع والتجارب والاختبارات المختلفة، تظهر بأن هذه التقنية ستتيح للمبتكرين توفير منتجات جديدة متصلة وذكية من شأنها خلق تجارب أغنى للمستهلكين، إضافة إلى توليد قطاعات جديدة كلياً.

وعلى الرغم من أن الأجهزة الذكية باتت عناصر أساسية تواكبنا في حياتنا اليومية على نحو وثيق، إلا أن تقنية الجيل الخامس صممت لجعل أجهزتنا أكثر تكاملاً مع حياتنا اليومية. وسيؤدي انتشار تقنية الجيل الخامس، في المستقبل القريب، إلى جعل منازلنا أكثر صحة وسلامة ومتعة، وذلك بفضل الأجهزة الذكية التي تعتمد على تقنية الجيل الخامس والتي ستجعل حياتنا أكثر سهولة مما نتوقعه. كما سنتمكن بفضل تقنية الجيل الخامس من تجاوز العقبات اللغوية والجغرافية عبر توفير خدمات الاتصال الأكثر سلاسة على الإطلاق.

وتعتبر الأتمتة أحد أهم تطبيقات تقنية الجيل الخامس، حيث ستعتمد العديد من المجالات مثل الرؤية الآلية والاستدلالات وتنفيذ العمليات على قدرات الاتصال فائقة الجودة. وستقوم العديد من تطبيقات الأتمتة بالربط بين العناصر الأكثر أهمية مثل الحوسبة الحسية، والاستشعار، والبيانات الضخمة في السحابة، والتفاعلات بين أجهزة متعدّدة. وتعتبر مزايا النطاق العريض الترددي ووقت الاستجابة المنخفض.

وبات بإمكان أكثر من مليوني مستهلك حول العالم الاتصال باستخدام شبكات الجيل الخامس بفضل هواتف سامسونج الذكية، ما يؤدي إلى توسيع نطاق استخدام تقنية الجيل الخامس بالتزامن مع بداية عصر جديد، تلعب فيه الهواتف الذكية دور المنصات من الجيل التالي لعيش التجارب القائمة على التقنية الرائدة، حيث تلتزم سامسونج بالريادة في عالم الابتكار - وتستشرف المستقبل التكنولوجي الذي سيغير وجه العالم على نحو غير مسبوق.

500 مليون مستخدم

ومن جهتها تتوقع شركة هواوي أن يصل عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس إلى 500 مليون مستخدم في غضون 3 سنوات، بينما سيزداد عدد مستخدمي الجيل الرابع للعدد نفسه في غضون 6 سنوات، ومستخدمي الجيل الثالث في 9 سنوات.

وبنهاية شهر سبتمبر 2019، أحرزت تكنولوجيا الجيل الخامس تطورات متعددة على المستوى العالمي، فوصل عدد شبكات الجيل الخامس الجاري استخدامها تجاريًا إلى 40 شبكة من بينها 27 شبكة تابعة لهواوي، كما تم إطلاق أكثر من 120 بوابة لشبكات الجيل الخامس والمقصود بها أدوات النفاذ إلى تقنية الجيل الخامس مثل الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس، ومعدات أماكن عمل العملاء المعروفة تقنياً باسم CPE، ونقاط الاتصال لشبكات المحمول والأجهزة بالمنازل.