هواوي تكشف عن مكبر الصوت الذكي Sound X

المصدر: د ب ا

كشفت شركة هواوي النقاب عن مكبر الصوت الذكي Sound X الفاخر، والذي طورته بالتعاون مع شركة Devialet الفرنسية المتخصصة في انتاج أنظمة الهاي فاي.

وأوضحت الشركة الصينية أن المكبر الجديد مصمم لتوفير صوت 360 درجة فائقة الجودة بغض النظر عن مكانه أو موضعه، وأنه مجهز بوحدتي "صب ووفر" بقدرة 60 وات، في حين تعمل خاصية “Speaker active matching” من شركة Devialet على تجنب تشوه الصوت.

وفي الجانب العلوي ثبتت الشركة شاشة صغيرة للتحكم، كما يمكن لمكبر الصوت الاندماج مع منصة هواوي HiLink Smart Home وهواوي Music، كما أنه يدعم المساعد الصوتي Xiaoyi.