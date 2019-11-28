HONOR تطلق عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفتHONOR ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، اليوم عن باقة عروض وتخفيضات رائعة للمتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات بمناسبة الجمعة البيضاء. وستنطلق العروض ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر وتستمر لمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر. ويمكن لعشاق منتجات HONOR الاستفادة من هذه الخصومات المميزة لشراء منتجاتهم المفضلة ولاسيما تلك التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، بما في ذلك الهواتف الذكية HONOR 9X و HONOR 20 PROو HONOR 10iو HONOR 10 Lite وغيرها من المنتجات المبتكرة.

ومع اقتراب موسم الأعياد والعطلات، توفر أحدث الأجهزة التي طرحتها HONOR خيارات رائعة لهدايا الأصدقاء وأفراد الأسرة ولا سيما كاميرات الهواتف الذكية العالية الأداء والتي توفر للمستخدم مزايا لا تضاهى.

هاتفHONOR 9X

يحتوي هاتف HONOR 9X الأنيق والمتميز على أفضل الميزات المتطورة ليقدم للمستخدم تجربة استثنائية وقيمة رائعة بسعر مدروس. ويتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط أروع اللحظات والاحتفاظ بأجمل الذكريات مع توفير مساحة كبيرة من الشاشة للاستمتاع بتجربة ترفيه غير محدودة مع شاشة العرض الكامل من HONOR بقياس 6.59 بوصة وميزة الكاميرا المنبثقة المبتكرة.

عرض الجمعة البيضاء: هاتف HONOR 9X في حزمة هدايا مع سوار اللياقة البدنية HONOR Band 5 بسعر 1049 درهم.

هاتفHONOR 20 PRO

يُعد هاتف HONOR 20 PRO الذكي الرائد خياراً رائعاً لمحبي التصوير الفوتوغرافي الذين يبحثون عن إمكانيات تصوير فائقة وتصميم عصري مذهل إلى جانب أفضل البرامج والأجهزة. ويحتوي الهاتف على نظام كاميرا Sony IMX586 الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل وفتحة الكاميرا الأوسع في المجال بحجم f/1.4. وهو حاصل على معيار الأيزو لحساسية الصور والذي يوفر تجربة تصوير رائعة في الإضاءة المنخفضة. وبالإضافة إلى إمكانات التصوير الممتازة، يقدم هاتف HONOR 20 PROأول غلاف زجاجي ثلاثي الأبعاد في العالم صُمم بتقنية الشبكة ثلاثية الأبعاد الأولى في المجال. ويوفر الهاتف مزيجاً متكاملاً من قدرات الكاميرا، والتصميم العصري والأداء المتطور مما يجعله الهدية المثالية في موسم الأعياد.

عرض الجمعة البيضاء: هاتف HONOR 20 PRO بسعر 1999 درهماً يشمل منتجين للياقة البدنية هما سوار HONOR Band 5 وميزان ذكي لتتبع المؤشرات الحيوية المهمة، في علبة هدايا رائعة مع ملحقات إضافية تشمل سماعات.

ويشمل العرض أيضاً خدمات صيانة VIP تشمل ضمان ستة أشهر ضد تلف الشاشة، والنقش بالليزر، والتنظيف بالأشعة فوق البنفسجية وميزة الاستلام والإرجاع، مما يتيتح للمستخدمين توفير حوالي 700 درهم!

هاتف HONOR 10i

يتميز هاتف HONOR 10i بكاميرا ثلاثية العدسات وتبلغ دقة الكاميرا الأساسية 24 ميجابكسل لتلتقط كافة التفاصيل دون جهد وتوفر للمستخدم صوراً شديدة الوضوح. ويرتقي الهاتف بصور "السيلفي" إلى مستويات متقدمة حيث يتيح دقة كبيرة للصور الذاتية المفضلة لديك مع خاصية نمط التجميل (Beautification) المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإضافة اللمسات الأخيرة إلى صورك الشخصية والحصول على صور متميزة وواقعية للغاية.

عرض الجمعة البيضاء: هاتف HONOR 10i بسعر 949 درهم إماراتي مع ميزان ذكي.

كذلك تشمل العروض منتجات أخرى مثل هاتف HONOR 10i Lite و HONOR 8Aو HONOR 7Aو 7Cو7S. ويمكن للعملاء الاطلاع على جميع الخصومات عبر الموقع الإلكتروني https://www.hihonor.com/ae-en