هواوي تكتسح أحدث إصدارات أبل وسامسونغ

المصدر: وكالات

تفوقت هواوي على كل من أبل وسامسونغ مرة أخرى لتسجل تصنيفا أعلى آخر لأحد هواتفها الذكية الرائدة.

ووصف المراجع المستقل المعروف بتصنيف إمكانيات التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية، DXOMark، جهاز هواوي Mate 20 X بأنه "قوة متعددة الوسائط"، بعد أن احتل المرتبة الأولى في تصنيفات الأداء الصوتي في الاختبارات الجديدة.

وأثبت هاتف Mate 20 X أنه متقدم في إنتاج تجربة وسائط متعددة كاملة تقدم صوتا مميزا، بدرجة جودة إجمالية عادلت 75 نقطة، حيث تفوق بنقطة واحدة عن آيفون XS ماكس.

ورُحّب بالنموذج اللاحق من هواوي، Mate 30 Pro، الذي لم يصدر بعد خارج الصين بسبب ادعاءات التجسس، باعتباره أحد أفضل المنافسين في السوق، وقيّم DXOMark كاميرا الهاتف المميز بأنها الأفضل بالنسبة للهواتف الذكية.

وحقق اختبار Mate 30 Pro درجة عالية بلغت 121 نقطة، متفوقا بسهولة على آيفون 11 برو ماكس، الذي سجل 117 نقطة، وسامسونغ غالاكسي Note 10+ 5G، الذي سجل 117 نقطة أيضا.

ولم تُستخدم اختبارات الصوت المبتكرة حديثا في Mate 30، إلا أن DXOMark أشاد بشركة هواوي لإنشاء "قوة وسائط متعددة" في Mate 20 X، الذي يتوفر في الولايات المتحدة وحقق أفضل نتيجة صوتية لجميع الهواتف.

وفي اختبارات "صور السيلفي"، ظهرت كاميرا Note 10+ 5G في المقدمة، تليها كاميرا هاتف Asus ZenFone 6.

وفي حديث مع "فوربس"، قال DXOMark: "هواوي Mate 20 X هو الأفضل في اختبارات الصوت لدينا لجميع الأجهزة، التي اختبرناها حتى الآن. إنه أيضا هاتف أندرويد الوحيد المختبر، الذي سجل نقاطا أعلى من هاتف أبل ذي الشاشة الكبيرة آيفون XS ماكس، ولو بنقطة واحدة فقط.

وحقق Mate 20 X أداء جيدا بشكل خاص عند تشغيل الأفلام والموسيقى، حيث سجل درجة أعلى بكثير في حالات الاستخدام تلك، مقارنة بأي من الهواتف الأخرى المختبرة".

وصُممت الاختبارات الصوتية التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، من قبل مهندسي الصوت في DXOMark لدعم الاختبار الموضوعي مع عدادات مستوى الصوت.