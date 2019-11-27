فتح باب التسجيل المسبق على هاتف هواوي الجديد HUAWEI Mate 30 Pro

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هواوي عن فتح باب تسجيل الاهتمام المسبق عبر شبكة الإنترنت على ملك الهواتف،HUAWEI Mate 30 Pro، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 و15 ديسمبر، وكشفت هواوي عن توفير عدد من الهواتف للعرض في متاجر تجربة هواوي* لتتيح للعملاء الفرصة لتجربة الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الهاتف الجديد، والتي تتضمن نظام كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة طورتها هواوي بالتعاون مع Leica.

ويعمل HUAWEI Mate 30 Pro بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ويأتي هاتفHUAWEI Mate 30 Pro الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

سيتوفر هاتف HUAWEI Mate 30 Pro بكميات محدودة وبلونين مختلفين هما black وSpace Silver بسعر 3599 درهماً إماراتياً.

يأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro مزوداً بمعالج Kirin 990، شريحة المعالجة الأقوى والأكثر تطوراً التي أطلقتها هواوي حتى الآن. وصمم المعالج خصيصاً لتوفير أداءٍ استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تسخير أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي، ليوفر بذلك تجارب أفضل لمجموعةٍ واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية.

كاميرا سينمائية

أول هاتف ذكي مزود بكاميرا مخصصة بدقة 40 ميجابكسل في العالم، يشتمل هاتف HUAWEI Mate 30 Pro على نظام كاميرا ثوري رباعي العدسات مؤلف من كاميرا سينمائية وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

وتتألف الكاميرا السينمائية المتفوقة بمستشعر الصورة SuperSensing من كاميرتين رئيستين تنافسان في قدراتهما كاميرات المحترفين. وتتمتع بحساس ضوئي ضخم بمقاس 1/1.54 بوصة ذو حساسية قصوى تبلغ 51200 وفق أقسى معيار Video ISO مما يتيح تسجيل الفيديو بنطاق ديناميكي موسع بجودة 60/4K إطار في الثانية، وكذلك بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بمعدل إطارات عال يبلغ 7680 إطار في الثانية. ويعتبر هاتف HUAWEI Mate 30 Pro واحداً من أقوى الأجهزة المتوفرة للمستهلكين في مجال التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو باستخدام الهواتف الذكية.

بطارية فائقة الأداء

يشتمل هاتف HUAWEI Mate 30 Pro على بطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي أمبير. ومع اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland للشاحنان اللاسلكي والسلكي بتقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge ، يوفر الشاحن اللاسلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط والشاحن السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط، على شحن آمن وسريع. بالإضافة، يقدم هاتف HUAWEI Mate 30 Pro تقنية مطورة ومحسنة لخاصية الشحن العكسي اللاسلكي، لتجعل عملية شحن الأجهزة الأخرى عند الحاجة أسرع وأسهل بدرجة كبيرة.

قدرات لمس وتحكم متفوقة

يضم هاتف HUAWEI Mate 30 Pro مجموعةً من الخصائص الجديدة التي توفر تجربة مستخدم سلسة وجذابة بصورة مدهشة، بما في ذلك تقنية AI Private View عند تفعيل هذه الخاصية، يمكن للهاتف التعرف على وجه المستخدم وحجب محتوى الرسائل تلقائياً عندما يكتشف وجود أكثر من وجه واحد. وسيتم التحقق من المستخدم عندما يكتشف الهاتف أي تغيير في الوجه