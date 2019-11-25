«فيسبوك» و«تويتر»: بيانات مئات المستخدمين انكشفت للغير

المصدر: دبي- سيد صالح

يعتزم «فيسبوك» و«تويتر» إصدار إعلان مفاده أن البيانات الشخصية الخاصة بالمئات من مستخدميهما قد تعرضت للانكشاف على الغير بصورة غير مشروعة، وذلك عندما حاولوا الدخول إلى حساباتهم على موقعي التواصل الاجتماعي الشهيرين عبر تطبيقات «أندرويد» محددة جرى تحميلها من متجر «غوغل بلاي».

وذكرت شبكة «سي إن بي سي» أمس أن الشركتين القائمتين على إدارة الموقعين قد تلقيتا تقريراً من باحثين أمنيين اكتشفوا مجموعة أدوات لتطبيق البرمجيات تسمى «وان أوديانس» تتيح لبعض الأشخاص الدخول إلى البيانات الشخصية الخاصة بالغير، ومنها عناوين البريد الإلكتروني، أسماء المستخدمين وأحدث التغريدات عبر «تويتر».

ونقلت الشبكة عن ليندساي ماكالوم، المتحدثة الرسمية باسم «تويتر» تصريحاً قالت فيه: «نعتقد أنه من الأهمية بمكان للأشخاص أن يدركوا حدوث ذلك. وبالتالي، فيتعين عليهم مراجعة التطبيقات التي يستخدمونها في الدخول إلى حساباتهم الشخصية، كي يتلافوا الأمر».

أكدت ماكالوم أن «تويتر» ستخطر مستخدميها الذين تعرضت بيانتهم الشخصية للانكشاف، وأضافت أن الباحثين الذين اكتشفوا هذه الثغرة الأمنية قد أخطروا «أبل» و«غوغل» أيضاً عن وجود ثغرات لديهما.

وأرسلت «فيسبوك» رداً مكتوباً إلى «سي إن بي سي»، جاء فيه: «أخطرنا باحثون أمنيون أخيراً بشأن أدوات سيئة مثل «وان أوديانس» و«موبيبيرن» يدفع مطوروها أموالاً لمطورين آخرين لاستخدام برمجيات ضارة في عدد من التطبيقات المتوفرة في المتاجر الشعبية.

وبعد تحري الأمر، أزلنا تلك التطبيقات من منصاتنا بسبب انتهاك سياستا وأصدرنا أوامر توقف وامتناع عن مزاولة النشاط ضد «وان أوديانس» و«موبيبيرن». ونخطط لإخطار مستخدمينا الذين نعتقد أن بياناتهم قد انكشفت. ونحن نناشد مستخدمينا الحذر عند اختيار التطبيقات التابعة للغير التي يدخلوا عبرها إلى حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي».