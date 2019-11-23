المصدر: البيان الإلكتروني

تتطلب بعض الألعاب مميزات خاصة يجب أن يحوزها الهاتف حتى يمكن التمتع بها على الهواتف الذكية، ومنها حجم الرام والذاكرة العشوائية والجرافيك وحتى سعة البطارية. لذلك لا تتواني بعض الشركات على إطلاق نسخ خاصة بالألعاب. وآخرها ما أعلنت عنه شركة سامسونج الكورية، حيث قالت إنها ستطرح نسخة خاصة من هواتف +Gаlaxy Nоtе10 مصممة لعشاق أفلام "حرب النجوم".

وقالت الشركة بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم" إن نسخة Stаr Wаrs ستأتي بهياكل سوداء وبرسومات من شخصيات سلسلة الأفلام الشهيرة، وستحصل على شارات معدنية مميزة، وأقلام ذكية بلون أحمر مميز.

كما ستطرح سامسونج مع هذه الهواتف عددا من الملحقات الخاصة كسماعات Gаlaxy Buds اللاسلكية التي ستكون بهياكل سوداء أيضا.

وستعمل هذه الأجهزة بمعالجات Sаmsung Exynоs 9825 Octа ثمانية النوى، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت، وستحصل على شاشات Dynаmic AMOLЕD بمقاس 6.8 بوصة، بدقة عرض (3040/1440) بيكسل.

وحول هذه الأجهزة قالت سامسونج "هذه الهواتف صممت خصيصا لتحقيق حلم عشاق أفلام حرب النجوم المولعين بها كثيرا، نسعى دائما لتوسيع تجاربنا مع الهواتف لتلبي تطلعات أذواق المستخدمين، وشهر ديسمبر سيشهد إطلاق أجهزة Galaxy الجديدة التي ستحقق هذه الغاية".