أجهزة عرض ليزري من «باناسونيك» بتقنية 4K

المصدر: دبي ــ البيان

تعزّز أجهزة العرض الليزري (PT-RCQ10) من باناسونيك إنتاج الألوان لتشكيل بيئات واقعية ونابضة وغنية بالألوان، وبشدة إضاءة 10 آلاف لومن.

وتمتاز أجهزة العرض الجديدة بأدائها الموثوق حتى 20 ألف ساعة دون الحاجة للصيانة، مما يجعل تشغيلها مثالياً في مختلف التطبيقات الصناعية بدايةً من الفعاليات والمسارح، وصولاً إلى مدن الملاهي والمتاحف والمعارض وغيرها. يتيح معالج الألوان الغنية المطوّر حديثاً ألواناً أكثر عمقاً وحيوية. ومع وجود محرّك البكسل السلس، وهي التقنية التي تنتج صوراً واضحة باستخدام اهتزاز بمحور واحد، يمكن الاستمتاع بصور ملوّنة وواضحة التفاصيل بشكل يتخطى الدقة المعهودة. كما توفر الأجهزة تكاملاً سلساً مع الوحدات الطرفية من طراز SLOT NX ومجموعة كاملة من العدسات بفضل التقنيات الداعمة للتشغيل بدقة 4K.