هواوي تطرح «Y9s» بكاميرا ثلاثية ذكية

المصدر: دبي - البيان

يتميّز هاتف «Y9s» من هواوي بكاميرا ثلاثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم معاصر وجميل، وخواص مذهلة تجعل منه هاتفاً رائداً في هذه الفئة بالسوق.

وبفضل كاميرا الزاوية العريضة جداً بدقة 48 ميجابكسل الثلاثية المعززة بالذكاء الاصطناعي، يقدم الهاتف تجربة تصوير فوتوغرافي مذهلة. وتم تزويد هاتف «Y9s» بشاشة عرض كاملة «فول فيو» عالية الوضوح قياس 6.59 بوصات، وكاميرا أمامية منبثقة ومدمجة لتجربة مشاهدة استثنائية كاملة، فيما توفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية خواص ذكية من بينها إضاءة صور البورتريه بشكل ثلاثي الأبعاد، وخاصية التعرف على أكثر من 22 سيناريو وأكثر من 500 مشهد، فضلاً عن النمط الليلي الذي يتيح تعرضاً طويلاً يصل حتى 6 ثوانٍ.