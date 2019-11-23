146 ثغرة في تطبيقات مثبتة مسبقاً على هواتف أندرويد

المصدر: دبي - البيان

اكتشف الباحثون في شركة «كريبتوواير» المتخصصة في أمن الأجهزة المحمولة 146 ثغرة أمنية في التطبيقات المثبتة مسبقاً في 29 هاتف أندرويد، الأمر الذي يؤكد ضرورة تقديم تجربة أندرويد خام في الأجهزة.

وتتراوح أوجه القصور التي اكتشفتها الدراسة من عمليات التثبيت غير المصرح بها للتطبيقات إلى القدرة على تعديل إعدادات النظام والاتصال اللاسلكي، وحتى تسجيل الصوت في بعض علامات هواتف أندرويد.

وبدأت شركة جوجل منذ العام الماضي في استخدام نظام يسمى «بيلد تيست سويت» للبحث عن التطبيقات التي قد تكون ضارة ومُثبتة مسبقاً عبر نسخ أندرويد المخصصة للأجهزة التي تصنعها الشركات الأخرى، وتُشحن مع خدماتها.