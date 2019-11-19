مميزات مخفية ستذهلك في آيفون 11

المصدر: البيان الإلكتروني

في كل نظام سواء كان أندرويد أو iOS هناك حركات مخفية أو اختصارات يمكن إجرائها للوصول إلى ما هو مطلوب بأقل جهد وأكبر سرعة، ومع كل إصدار أو تحديث هناك مميزات جديدة، كما في نظام iOS 13 الأخير الخاص بشركة آبل وهواتف آيفون الحديثة. لكن الكثير من مستخدمي هذه الأجهزة يجهلون وجودها أصلا.

ومن هذه المميزات الكثيرة حسب موقع "روسيا اليوم":

إنشاء Animoji داخل جهات الاتصال:

بات بإمكان مستخدمي أجهزة آبل إنشاء Animoji في أي جهة اتصال قديمة موجودة في هاتفه أو جهة اتصال يريد إضافتها للهاتف ذلك بالضغط على خيار Edit في جهة الاتصال، ومن ثم Animoji، واختيار التصميم المناسب للرمز الذي اختاره.

تفعيل الـ Wi-Fi والبلوتوث بسرعة:

مع إطلاق iOS 13 أصبح بإمكان المستخدمين تفعيل هاتين الخاصيتين بسرعة وعملية وعرض الشبكات والأجهزة المتاحة دون الحاجة إلى التوجه إلى قائمة الإعدادات، إذ يكفي إزاحة "الستارة" التي تحتوي على رموز هاتين الميزتين، والضغط على الزر الخاص بميزة Wi-Fi مثلا لتظهر الشبكات المتوفرة.

التحكم بقوائم مشاركة البيانات:

بات بإمكان المستخدم مع iOS 13 التحكم بالتطبيقات التي تعرض له عندما يريد مشاركة صورة أو مقطع فيديو أو أي نوع من البيانات، وذلك من خلال الأزرار الموجودة بجانب كل تطبيق في قائمة الإعدادات.

استخدام فأرة بلوتوث للتحكم عن بعد:

للاستفادة من هذه الميزة يجب اتباع عدة خطوات، أولا تشغيل البلوتوث وإلغاء اقتران الفأرة مع أي جهاز آخر، ثم انتقل إلى قائمة الإعدادات، وبعدها الضغط على خيار Accessibility، ومن ثم خيار Touch، وبعدها تفعيل Assistive Touch، ومن ثم Pointer Devices، وأخيرا Bluetooth Devices.