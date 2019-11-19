مبيعات «آيفون 11» تحقق نجاحاً مبكراً في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

يبدو أن المستهلكين الصينيين استعادوا شهيتهم تجاه هواتف آيفون الذكية، حيث كشفت بيانات تسويقية أن شركة أبل الأمريكية للصناعات الإلكترونية باعت قرابة 10 ملايين هاتف ذكي من فئة آيفون 11 في الصين خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأوردت بلومبرغ تقريراً للأكاديمية الصينية للعلوم وتكنولوجيا الاتصالات التابعة لوزارة التكنولوجيا الصينية جاء فيه أن مبيعات آيفون ارتفعت 6% الشهرين الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعتبر هذا التقرير أول مؤشر على تحسن أداء أبل منذ طرح آيفون 11. وذكرت بلومبرغ أن أداء أبل كان قد تراجع في الصين في ظل المنافسة القوية من شركات محلية مثل هواوي وشياومي التي تقدم منتجاتها بأسعار أرخص مع إمكانيات عالية وتصميمات أنيقة.