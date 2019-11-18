«إنستغرام» يخفي عدد الإعجابات على مستوى العالم

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

بعد إعلان موقع «إنستغرام»، إخفاء خاصية عداد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر «أعجبني» على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة، قرر الموقع تعميم القرار على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وقال آدم موسيري رئيس «إنستغرام»، إن الأمر يتعلق بتغيير طريقة تعامل المستخدمين، وبخاصة الشباب، مع منصة التواصل الاجتماعي. وكتب موسيري على موقع تويتر: «نسبة صغيرة من الأشخاص على إنستغرام في مختلف أنحاء العالم، لن تتمكن من رؤية عدد الإعجابات الذي حصلت عليها صور المستخدمين الآخرين».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه سيظل في مقدور المستخدم أن يرى عدد الإعجابات الذي حصلت عليه مشاركاته. وكان موقع «إنستغرام» المملوك لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيسبوك»، قد بدأ اختبار إخفاء خاصية عداد الإعجابات في وقت سابق من العام الحالي. وفي أغسطس الماضي، ذكر موقع «فيسبوك»، أن تجربة إنستغرام تستهدف إزالة الضغوط الناتجة عن عدد الإعجابات التي ستحصل عليها المشاركة على موقع إنستغرام، مضيفاً أن الموقع كان مبهوراً بالنتائج الأولية للتجربة.

وقد بدأ فيسبوك في 27 سبتمبر الماضي، اختبار إخفاء عداد الإعجابات، حيث يظهر عدد ردود الأفعال والمشاهدات والإعجابات الخاصة بكل مشاركة لصاحبها فقط. وقد بدأ الموقع هذه التجربة في أستراليا، وذكرت أنه سيجمع ردود الأفعال على التجربة، من أجل تحديد ما إذا كان التغيير سيجعل استخدام الموقع أفضل بالنسبة للمستخدمين.