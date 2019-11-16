محرك أقراص بسعة 14 تيرابايت

المصدر: دبي ـ البيان

صُمم محرك الأقراص المتميز الجديد «دبليو دي بيربل»WD Purple بسعة 14 تيرابايت من «ويسترن ديجيتال» ليلبي أغراض واستخدامات المراقبة بالفيديو حيث صُمّم ليتوافق مع مجموعة واسعة من النظم الأمنية.

ويتميز المحرك الجديد بتقنية «أول فريم» AllFrame الحصرية من ويسترن ديجيتال والتي تعزز تسجيل الفيديو عالي الدقة وتساعد على الحد من الأخطاء وتشوه المشاهد والتقطعات التي قد تتعرض لها نظم تسجيل الفيديو.

كما تتسم محرك الأقراص بمعدل عبء عمل مُطوّر يدعم الأنظمة المصممة لتسجيل الفيديو بشكل مستمر والمزودة بما يصل إلى 64 كاميرا، ليوفر هذا القرص قدرات تخزين عالية الجودة وطويلة الأمد لمواكبة أعباء العمل التي لا يمكن لمحركات الأقراص الخاصة بالحواسيب المكتبية تلبيتها.