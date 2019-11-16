«سبارك 4» من «تيكنو» يسطع بشاشة كبيرة

المصدر: دبي ـ البيان

يتميز هاتف «سبارك 4» من شركة «تيكنو» Techno بكاميرا ذكية ذات إضاءة مشرقة وبشاشة كبيرة جدًا مقاس 6.52 بوصات مزودة بالنتوء على شكل نقطة مما يمنح المستخدمين تجربة عرض كاملة حقيقية مذهلة. كما تم تجهيز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وكاميرا أمامية مشرقة بدقة 8 ميجا بكسل.

ويعمل تكوين الكاميرا هذا على التقاط صور مذهلة في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة أو الضعيفة بشكلٍ واضح، عارضةً التفاصيل المظلمة.

ويُقدِّم المعالج رباعي النواة بسرعة 2 جيجا هرتز استهلاكًا أقل للطاقة وسرعة تشغيل أعلى. كما تتيح البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير للمستخدم مزيدًا من وقت الاتصال بالعالم من حوله.