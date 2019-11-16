تكنولوجيا جديدة من «جوجل» تساعد على تصحيح النطق بالإنجليزية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كثير من الأشخاص يودون زيادة مفرداتهم، لكن استخدام كلمة جديدة في المحادثة عرضاً وأنت غير متأكد من نطقها فيه حرج، وقد يكون في كثير من الأحيان رادعاً. وعندما يتعلق الأمر باستعلامات التدقيق الإملائي والنحوي، كانت «جوجل» سباقة منذ فترة طويلة في هذا المجال، وهي الآن توجه اهتمامها نحو النطق وفق تقرير نشره موقع «نيوز ديلي». فقد أعلنت أخيراً عن «خاصية النطق التجريبية» الجديدة التي تتيح للشخص التدرب والحصول على ملاحظات حول الكلمات المنطوقة.

ومع وضع المسافرين والمتعلمين في الاعتبار عن تصميمها، أطلقت «جوجل» هذه الخاصية باللغة الإنجليزية الأمريكية، على أن تتوسع قريباً لتشمل اللغة الإسبانية حسبما ذكرت الشركة.

في السابق، عندما كنت تبحث عن أشياء مثل «كيف تنطق quokka»، يمكنك ببساطة تشغيل الصوت وسماع الكلمة، كما أوضح تال سنير مدير منتجات البحث في «جوجل» في منشور بالمدونة يعلن فيه عن الخاصية. ومع ميزة النطق الجديدة، ستتمكن أيضاً من التدرب على استخدام عبارة تتضمن كلمة «quokka» في ميكروفون هاتفك وتلقي الملاحظات حول ما يمكن تعديله في نطقك، إن وجد. وتم تطوير هذه الخاصية باستخدام تقنية التعرف على النطق والتعلم الآلي - وهو مكون من الذكاء الاصطناعي الذي يصف قدرة الجهاز على التعلم والتحسن مع مرور الوقت، حيث يستنفذ المزيد من البيانات. وتستخدم تقنية التعرف على النطق لمعالجة الكلمات المنطوقة عن طريق فصلها إلى مقاطع صوتية فردية. ثم يتم استخدام تقنية التعلم الآلي للإسناد الترافقي لنطقك مع النطق الذي تتوقعه الخاصية.

وستقوم «جوجل» أيضاً بإدماج الصور في قاموسها باللغة الإنجليزية وخصائص الترجمة لمساعدة متعلمي اللغة على فهم معنى الكلمة بشكل أفضل.

وقال سنير إن الصور المرئية هي وسيلة مفيدة لشرح معنى الكلمة أو حتى تحسين معدل الحفظ.