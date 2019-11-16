«إل جي» تعزّز ألعاب الفيديو على «أوليد»

المصدر: دبي - البيان

قالت «إل جي» إنها ستوفّر قبل نهاية العام تحديث NVIDIA G-SYNC في موديلات تلفزيون«أوليد» التي أطلقتها إل جي خلال 2019 مثل E9 (65 و55 بوصة) وC9 (77 و65 و55 بوصة) وكذلك B9 (65 و55 بوصة)، وذلك لمنح عشاق الألعاب تجربة أكثر سلاسةً وتشويقاً دون مشاكل الوميض أو التقطيع أو التباطؤ الشائعة في شاشات العرض المعروفة.

وقال سام كيم، نائب رئيس قسم التخطيط لمنتجات التلفزيون في «إل جي»: «أثبتت إل جي التزامها من جديد بتوفير تجربة اللعب الأكثر تطوراً اليوم لكوننا أول من يطلق أجهزة تلفزيون مزودة بتحديث»إنفيديا جي سينك«في المجال الذي يمنح أجهزة تلفزيون»أوليد«2019 معياراً جديداً ومتطوراً لأداء الألعاب الإلكترونية».