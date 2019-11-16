25 % من أجهزة إنترنت الأشياء عرضة للهجمات الإلكترونية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقّعت دراسة حديثة لمؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر»، أن تتعرض 25% من أجهزة إنترنت الأشياء لدى الشركات للهجمات الإلكترونية بحلول العام 2020، بما فيها هذه الأجهزة المخصصة لتوفير الحماية الأمنية لهذه الشركات. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 60% من هذه الهجمات تستهدف حالياً الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي عادة ما تعتبر هدفاً مثالياً لهذه التهديدات، كما أن 60% من الشركات الصغيرة تعجز عن مواصلة أعمالها لمدة 6 أشهر بعد التعرض لهجمات إلكترونية كبيرة.

خروقات البيانات

ووفقاً لشركة «آي بي إم»، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات، وهما صاحبتا أكبر اقتصادين في منطقة الخليج العربي، تعانيان من خروقات البيانات الأكثر تكلفة في العالم، حيث قدر متوسط هذه التكاليف 5.31 ملايين دولار في عام 2017. ويتمثل أحد أبرز الأساليب التي يتبعها مجرمو الإنترنت للدخول إلى شبكات الشركات الكبيرة والصغيرة في مكونات أنظمة وتجهيزات الأمن المادية.

وأكّد حسن البنا مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى جينيتك، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن ازدياد تعقيد مشهد الهجمات الإلكترونية في دول الخليج يتطلب تحديث البرمجيات الثابتة «الفيرموير» القديمة وغير المحدثة الخاصة بكاميرات المراقبة العاملة ببروتوكول الإنترنت وغيرها من التجهيزات الأمنية التي تتصل بطبيعتها بشبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن مجرمي الإنترنت قادرون على استغلال جميع الاتصالات غير المشفرة بين الخادم وتطبيق العميل، الأمر الذي يعرض شبكة المؤسسة بأكملها للخطر.

وتعتبر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الكبيرة مكلفة جداً من الناحية المادية. ووفقاً للدراسة التي أجرتها كل من شركة «آي بي إم» و«معهد بونيمون» عام 2018، فإن متوسط تكلفة خروقات البيانات للشركات يبلغ 3.86 ملايين دولار، ويمكن أن تصل تكلفة الهجمات الكبيرة إلى 350 مليون دولار.

ونصح البنا بضرورة الحرص دائماً على اختيار المنتجات الأمنية من الشركات الموثوقة وذات السمعة الحسنة، والتي تبدي التزاما واضحاً بحماية المؤسسة من التهديدات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من متطلبات الامتثال الحكومية والتنظيمية عندما يتعلق الأمر بحماية المعلومات والخصوصية.

تكامل النظم

وأضاف: «عند العمل مع شركات تكامل النظم لتطوير أو توفير حل أمني مادي، من المهم جداً التحدث عن مخاوفك بشأن الأمن الإلكتروني من البداية، إذ يجب على شركة تكامل النظم النظر إلى الأمن الإلكتروني كأولوية قصوى، ويجب أن يوصي فقط بالمنتجات من الشركات المصنعة الموثوقة والملتزمة أيضاً بحماية نظامك».

وللحد من المخاطر المالية الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، تتجه بعض الشركات أيضاً إلى توفير التأمين ضد مسؤولية الخروقات الإلكترونية، وهو نوع جديد نسبياً من التغطية التي تقدمها شركات التأمين لحماية الشركات من التهديدات القائمة على الإنترنت وانتهاك البيانات. ويمنح تأمين المسؤولية على الإنترنت شركات تكامل النظم راحة البال، كما يسمح للشركات بالوصول إلى الأموال اللازمة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية والحفاظ على سير العمل.