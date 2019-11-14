تسريبات تكشف مواصفات هاتف Mate 40 من هواوي

المصدر: وكالات

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية صوراً ومعلومات عن هواتف Mate 40 التي ستطرحها هواوي العام القادم، والتي ستاتي بمواصفات لم تشهدها أجهزتها من قبل.

وتبعا للتسريبات فإن هواوي ستطلق نسختين من هذه الأجهزة، Mate 40 و Mate 40 Pro، ستكون كلتاهما مزودة بكاميرا أساسية بـ 4 أو 5 عدسات، ستكون أفضل كاميرا تشهدها الهواتف، وستضم عدسة بدقة 108 ميغابيكسل، ولها القدرة على التقريب بمقدار 50 X، لترصد أشياء يصعب رؤيتها بالعين المجردة.

كما سيأتي الهاتفان بشاشات منحنية تملأ كامل مساحة واجهتهما الأمامية، بدقة عرض 2340/1440 بيكسل، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على التعامل مع تقنية التعرف على الوجوه.

والأهم من كل ذلك هو أن هذه الهواتف ستحصل على قلم ذكي بميزات واستخدامات متعددة، شبيه بالقلم الذي تحمله هواتف Note من سامسونغ.

كما ستأتي نسخة Mate 40 Pro بذاكرة وصول عشوائي 10 غيغابايت، وأحدث معالج من "كوالكوم"، وقدرة على التعامل مع شبكات الجيل الخلوية 5G.