«هواوي» نحو الجيل السادس

المصدر: القاهرة- د ب أ

كشف ليانج هوا رئيس مجلس إدارة «هواوي» أن فريق البحث في الشركة بدأ باستكشاف تقنية الجيل السادس وذلك في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطبيق شبكات الجيل الخامس.وقال في مقابلة مع تليفزيون العربية: «يستمر كل جيل في مجال الاتصالات اللاسلكية لنحو عشر سنوات، والجيل السادس هو الجيل القادم، الذي لا يزال في أولى مراحل البحث».

وأضاف: «قمنا بتعيين فريق بحث يركز حالياً بالدرجة الأولى على الطيف الذي ستستخدمه تقنية الجيل السادس، والقضايا الفنية الأخرى التي يتعين معالجتها وأخذها بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ميزاتها الفريدة، والأهم من ذلك الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، التي ستوفرها هذه التقنية».