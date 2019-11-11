إضافة خاصية إلى «واتسآب بيزنس» تسهل الوصول للعملاء

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

أضافت شركة «واتسآب» خاصية جديدة إلى «واتسآب بيزنس» وهو الإصدار الخاص بالشركات من تطبيق التواصل الاجتماعي «واتسآب» تسهل على أصحاب الشركات الصغيرة التواصل مع عملائهم من خلال الهواتف الذكية.

وتتيح الخاصية الجديدة «كتالوجز» للشركات عرض منتجاتها وخدماتها إلى العملاء المحتملين، الذين يمكنهم تصفح الصور ومشاهدة الأسعار وقراءة وصف للمنتجات، من أجل مساعدتهم في اتخاذ قرار الشراء.وذكر موقع «تك كرانش» أن الخاصية الجديدة تعتبر واجهة عرض على «واتسآب»، حيث يمكن للمستخدم تشغيلها دون الحاجة إلى وجود صفحة إنترنت على الإطلاق.

ويمكن لصالح الشركة ببساطة الدخول إلى خيار «كتالوجز» في إعدادات «واتسآب»، ويقوم بتحميل الصور التي يريد عرضها أمام العملاء مع إضافة نصوص تتضمن تفاصيل المنتج وخصائصه وسعره، وغير ذلك من المعلومات المطلوب توصيلها إلى العميل.

وأضاف موقع «تك كرانش» أن هذه الخاصية مفيدة جداً بشكل خاص بالنسبة لعملاء «واتسآب» في الأسواق الصاعدة، التي يمارس فيها المستخدمون أنشطتهم من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي أكثر من مواقع الإنترنت، مشيراً إلى أن أغلب المستخدمين في هذه المناطق دخلوا إلى عالم الإنترنت والاتصالات بعد تراجع شعبية أجهزة الكمبيوتر الشخصي التقليدية.