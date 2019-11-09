«باناسونيك» تطلق أصغر أجهزة عرض ليزرية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «باناسونيك» مؤخراً أجهزة العرض الليزري PT-VMZ Series التي تضم خمسة نماذج جديدة من المحمولة بتقنية LCD هي الأخف وزناً والأصغر أبعاداً في فئتها، وذلك في خطوةٍ جديدةٍ تعزز سجلّها العريق والحافل كشركة عالمية رائدة في تقنيات أجهزة العرض.

وبوزن لا يتجاوز 7.2 كيلوجرامات، تضم ذات تصاميم مدمجة يمكن تركيبها في أي مكان، مما يجعلها الخيار الأمثل للانتقال بين البيئات التفاعلية في أي شركة أو عند استخدام أي تطبيقات خاصة. وتتيح نسبة الإسقاط 1.09:1، والإزاحة الأفقية والرأسية الواسعة لعدسة التقريب بقدرة 1.6× استعراض صور كبيرة، حتى في المساحات الصغيرة. وتدعم أجهزة العرض مدخل الإشارة 4K ما يجعل التشكيلة الحل المستقبلي لاستعراض الصور والمحتوى بأرقى جودة ممكنة.