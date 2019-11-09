هواوي توفّر سماعات «فري بادز 3» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تتميّز سماعات «فري بادز 3» الجديدة من هواوي بأنها أول سماعات بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، لترسي معايير جديدة كلياً في قطاع أجهزة الصوت.

وقد حصدت السماعات الجديدة حتى الآن 11 جائزة والعديد من التكريمات منذ الكشف عنها للمرة الأولى خلال فعاليات معرض «إيفا» منذ شهرين. ويحتوي معالج «كيرين A1» المخصص للأجهزة الصوتية والأجهزة القابلة للارتداء في السماعات على معالج بلوتوث فائق التطور، ومعالج صوت عالي الكفاءة، ومعالج تطبيقات يجمع بين الأداء العالي مع الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة لتحسين وإطالة عمر البطارية حتى أربع ساعات في حين يصل عمر البطارية لمدة قد تصل إلى 20 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن.