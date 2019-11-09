«النقل» أكثر القطاعات استفادة من الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

قال فويتشيك باجدا، رئيس «إريكسون» في دول مجلس التعاون الخليجي: يمثّل قطاع النقل حالة الاستخدام الأبرز لتقنية الجيل الخامس في الإمارات، وذلك بفضل الدعم الحكومي لأنظمة النقل المستقبلية، حيث وضعت حكومة دبي استراتيجية خاصة للتنقل الذكي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

عامل رئيسي

وأضاف باجدا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: إن تقنية الجيل الخامس ستوفر فرصاً متنوعة ومهمة لتحسين أنظمة النقل في الدولة خصوصاً بفضل جاهزية البنية التحتية لتطوير سيارات ذاتية القيادة على سبيل المثال، لافتاً إلى أن تقنية الجيل الخامس ستكون العامل الرئيسي في نمو سوق المركبات المتصلة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 143% بحلول عام 2024.

قطاع الإعلام

أما القطاع الثاني في الأهمية لناحية الاستفادة من إمكانات تقنية الجيل الخامس فهو وبحسب باجدا، سيكون قطاع الإعلام والترفيه وخدمات الفيديو المحسّنة والتي ستشهـد نمــواً سنويــاً مركّبــاً بنسبــة 138%.

وأضاف: ستوفر الفعاليات العامة الكبرى التي ستظهر في الإمارات، وخاصة معرض إكسبو 2020 في دبي، فرصاً لتطوير تطبيقات وسائل الإعلام والترفيه القائمة على الجيل الخامس في المنطقة. ومن المتوقع أن تتضمن هذه التطبيقات تدفق الفيديو عالي الدقة، وتوظيف تقنية الواقع المعزّز لتقديم المعلومات والترفيه للزائرين.

تقرير

وفقاً لتقرير إريكسون الأخير، من المتوقع أن يتم توقع أكثر من 10 ملايين اشتراك في شبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2019.

ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تتراوح الزيادة المحتملة في الإيرادات من 15.18 مليار دولار لمطوري الشبكات إلى 45.91 مليار دولار، وذلك في حال قام المشغلون في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكييف نموذج أعمالهم عبر تمكين وإنشاء الخدمات.