«إل جي» تطلق فلتر هواء قوياً ومحمولاً

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة «إل جي» فلتر هواء جديد «بيور كير ميني» بمستشعر PM1.0 والذي يساعد على توفير هواء نظيف في السيارة أو حضانة الأطفال أو حتى في المكتب بأمان.

ويستطيع الفلتر اكتشاف وإزالة 99% من الجسيمات التي يقلّ حجمها عن 0.3 ميكرومتر، علاوة على تنظيف 50% من الهواء داخل السيارة خلال 10 دقائق فقط.

وينقي الهواء لمدة تصل إلى 8 ساعات بسرعة منخفضة أو لمدة ساعتين بأقصى سرعة باستخدام طاقة البطارية وحدها. كما يتيح التشغيل الهادئ استخدام «بيور كير ميني» في سيارة مغلقة دون إيقاظ طفل نائم بسلام. ويتيح تطبيق «ثينك كيو» مراقبة حالة الفلتر والتحقق من حالة البطارية والتحكم في الفلتر عبر البلوتوث باستخدام هاتف ذكي.