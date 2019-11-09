«مافيك ميني» أصغر طائرة مسيرة بقدرات تصويرية احترافية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «دي جيه آي» في الإمارات مؤخرا الطائرة المسيّرة «مافيك ميني» الأصغر والأخف وزناً والذي لا يتجاوز 250 غراماً، ما يسهل حملها وطيرانها، ويضمن تصميمها توافر الأمان والمثالية لكل من يتطلع إلى تجربة ممتعة.

وتلتقط كاميرا «مافيك ميني» لقطات رائعة وعالية الجودة بدقة عالية، وتحول مجموعة الميزات الإبداعية الجديدة من تطبيق «DJI Fly» صور ومقاطع الفيديو إلى منتجات ذات جودة احترافية. ويتوجب على المستخدمين الرجوع إلى قوانين وأنظمة الطائرات المسيّرة للهيئة العامة للطيران المدني حول سبل الاستخدام الآمن لهذه الطائرة التي تعتبر ضمن الفئة الأكثر أماناً لرحلات الطائرات المسيّرة بفضل وزنها الخفيف.

وقال روچر لو، رئيس «آي جيه آي»: «إن مدة طيران الطائرة المسيرة الجديدة طويلة، حيث أن وزنها خفيف والكاميرا المثبتة عالية الجودة، ما يجعلها الطائرة المسيّرة اليومية الأهم بين الطرازات التي تنتجها الشركة، والأهم من ذلك، سهولة الطيران، بصرف النظر عن مستوى تجربة المستخدم مع الطائرات المسيّرة».

وتوفر «مافيك ميني» للطيّارين القدرة على التقاط صور عالية الجودة بما في ذلك مقاطع فيديو بدقة 2.7K بسرعة 30 إطاراً في الثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 60 إطاراً في الثانية، أو صور بدقة 12 ميجا بكسل باستخدام مستشعر 1/‏‏‏‏2.3 بوصة، ما يجعلها مثالية للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تعمل قوالب التحرير المحددة مسبقاً على إضافة مستوى جديد من الإبداع، في حين تمكن أوضاع الطيران المبرمجة مسبقاً للطيّارين الجدد من إنشاء محتوى سينمائي مذهل بشكل تلقائي.