هواوي تطلق منتجها الفريد في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق سماعات HUAWEI FreeBuds 3 الجديدة كلياً في الإمارات.

وتعد سماعات HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعات بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، وقد حصدت حتى الآن على 11 جائزة والعديد من التكريمات منذ الكشف عنها للمرة الأولى خلال فعاليات معرض ’إيفا‘ منذ شهرين.

وبفضل تزويدها بمعالج Kirin A1 من هواوي، تفتح سماعات HUAWEI FreeBuds 3 عصرا جديدا في حلول الصوت الرقمية التي تتكامل مع مزايا إلغاء الضجيج الذكية والأداء طويل الأمد ضمن جهاز واحد أنيق.



وطوّرت هواوي التقنيات الخاصة بأول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، والتي ترسي معايير جديدة كلياً في قطاع أجهزة الصوت.

وتستند تقنية إلغاء الضجيج النشطة في عملها إلى جمع الضجيج المحيط من خلال مكبرات صوت مدمجة مع السماعات، ثم معالجة ذلك الضجيج باستخدام خوارزمية خاصة لإلغاء الضجيج عبر توليد موجات صوتية معاكسة تقوم بإلغاء الضجيج المحيطة.

وتمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بقدرتها على إلغاء الضجيج لعزل التداخل الصوتي في البيئة المحيطة ضمن مراكز التسوق أو محطات القطارات الصاخبة بسرعة وكفاءة عالية، وتزويد المستخدمين بتجارب موسيقية غامرة ذات جودة عالية. ويمكن لهبوب الرياح أن يؤثر سلباً على جودة الصوت عند تلقي المكالمات الهاتفية. ولهذا السبب، قامت هواوي بتصميم قناة ميكروفون لخفض تأثير هبوب الرياح على نحو فاعل.

وتتضمن السماعات ميزة استشعار العظم لتحسين جودة ونقاء المكالمات لضمان إجراء مكالمات بشكل أوضح وتحديد إشارات المحادثات الصوتية بدقة عالية، تعتمد معظم السماعات منهجية تقوم على استخدام مكبر صوت مزدوج لخفض التداخل الصوتي في البيئة المحيطة.

وتشمل تقنيات هواوي المبتكرة على ميزة استشعار العظم التي تلتقط اهتزازات الرأس لتمييز صوت المستخدم بشكل أفضل عن الضجيج في الخلفية.

كما تقوم سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بتحسين جودة الصوت وخفض الضجيج المحيط في الوقت نفسه. وتشكل ميزة استشعار العظم لإلغاء الضجيج إحدى الابتكارات الحصرية الخاصة بشركة هواوي، وتلعب دوراً رائداً على مستوى القطاع في عروض مكبرات الصوت المزدوجة والمخصصة لإلغاء الضجيج.

وتمتاز سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 بتصميم open-fit فريد يمنح المستخدمين تجربة ارتداء مريحة وبسيطة تناسب كافة الأماكن والنشاطات.

وبفضل انحناءاتها المريحة والمستديرة وتصميم Open-Fit توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 تجربة بمنتهى الراحة والثبات تساعد المستخدم على ارتدائها لساعات طويلة.

وتمتاز السماعات بتصميمها الأنيق ولمساتها اللامعة باللونين الأسود والأبيض.

وتأتي سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 مع علبة شحن مستديرة بتصميم مثالي يُسهّل وضعها في الجيب بشكل مريح، والإمساك بها في راحة اليد.

وصنّعت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 مزودة بمكونات صوتية مُخصصة وبالاعتماد على بنية مبتكرة طورتها هواوي، والتي تعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين الأصوات عالية الطبقة، والصوت الأوسط، وصوت الجهير لتزويد المستخدمين بتجربة موسيقية مذهلة.

ويعد معالج Kirin A1 أولى المعالجات التي تصممها هواوي خصيصاً للأجهزة الصوتية والأجهزة القابلة للارتداء.

وتحتوي هذه الشريحة على معالج بلوتوث فائق التطور، ومعالج صوت عالي الكفاءة، ومعالج تطبيقات عالي الكفاءة، ووحدة مستقلة لإدارة الطاقة.

وتوفر هذه الشريحة اتصالاً مستقراً وفاعلاً، وقدرة معالجة الصوت فائقة القوة، وقدرة هائلة على خفض التشويش ودعم إمكانيات التواصل والتفاعل الطبيعية والذكية؛ ما يوفر تجربة موسيقية غامرة ورفيعة المستوى، وتجارب ألعاب صوتية وبصرية متزامنة لا تضاهى.

بينما يمتاز معالج التطبيقات فائق التطور بقدرته الفريدة على الجمع بين الأداء العالي مع الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة لتحسين وإطالة عمر البطارية على نحو غير مسبوق.

ويمكن شحن سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بعدة طرق ما يتيح للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بالموسيقى أو إجراء المكالمات الهاتفية دون القلق بشأن نفاذ طاقة البطارية.

فبناءً على تكنولوجيا الشحن السريع من هواوي، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 تقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 2 واط لتعزيز سرعة وسهولة عملية الشحن بالنسبة للمستخدمين أثناء تنقلهم. ويمكن أيضاً شحن سماعات HUAWEI FreeBuds 3 باستخدام أحد هواتف هواوي الذكية التي تدعم خاصية الشحن العكسي اللاسلكي.

وتمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 ببطاريتها ذات العمر الطويل، ما يتيح للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بسماع الموسيقى في أي مكان وزمان. ومع شحنها الكامل لمرة واحدة فقط، يمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds 3 العمل لأربع ساعات في حين يصل عمر البطارية لمدة قد تصل إلى 20 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن.

تستند البيانات حول البطارية ومدة الشحن إلى نتائج الاختبارات التي أجريت في مختبر هواوي. وعند تشغيلها في الوضع الافتراضي (مع عدم تمكين خاصية إلغاء الضجيج النشطة)، ورفع مستوى الصوت إلى 50%، وتشغيل وضع AAC؛ يتأثر العمر الفعلي للبطارية بمستوى الصوت، ومصدر إشارة الصوت، والتداخل الصوتي في البيئة المحيطي، ومزايا المنتج، وعادات الاستخدام.

ستتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بلمسات لامعة بلوني الأسود Carbon Black والأبيض Ceramic White. ويبدأ الطلب المسبق للسماعات من 14 نوفمبر وسيحصل المستخدمون على شاحن لاسلكي من نوع CB60 مع كل طلب مسبق. وستتوفر السماعات للبيع في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بدءًا من 21 نوفمبر بسعر 649 درهما إماراتيا.