تسريبات تكشف مواصفات هاتف S11 القادم من سامسونغ

المصدر: وكالات

سرّبت مواقع متخصصة بشؤون التقنية بعض أهم المواصفات التي ستميز هاتف Galaxy S11 الذي ستطلقه سامسونغ العام القادم.

وتبعا للمواقع فإن أهم ميزة في هذا الهاتف ستكون الكاميرا الرباعية على واجهته الخلفية، والتي ستزود بعدسة دقتها 108 ميغابيكسل، تعتمد على حساس 108 MP ISOCELL Bright HMX الذي طورته سامسونغ وقررت شركة "شاومي" الصينية استخدامه في هاتف Xiaomi CC9 Pro.

كما ستزود كاميرا الهاتف بتقنيات خاصة تجعلها بهيكل رقيق، وبنفس الوقت ستحصل على تقنية التقريب البصري للصورة بواقع X5، وتقنية التقريب الرقمي بواقع X10.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف أيضا على معالجات عالية الأداء من نوع Exynos 9830 أو Snapdragon 865، إضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بخاصية الشحن السريع، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايات، قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

وتشير بعض التسريبات إلى أن سامسونغ قد تزود هذا الجهاز بمستشعر للأشعة ما تحت الحمراء كما في هواتف NOTE القديمة، ليستخدم كجهاز للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية الأخرى.