«نوكيا تاف» رفيق مثالي في المواقع الخارجية

المصدر: دبي ـ البيان

يعتبر هاتف نوكيا 800 تاف (Nokia 800 Tough) أول هاتف معزز المتانة من HMD العالمية، ويقدم مستوى جديداً من التحمل للمستخدمين في أنحاء العالم. حيث يقاوم الهاتف الصدمات من ارتفاع 2 متر والغبار والماء، بالإضافة إلى تحمل درجات حرارة قصوى، ليكون بذلك الرفيق المثالي للعاملين في المواقع الخارجية، أو هواة المغامرات والرحلات. ويشتمل الهاتف كذلك على أحدث الخصائص التي يتوقعها المستخدمون من هاتف عصري، مثل مساعد جوجل، والتطبيقات الشهيرة مثل واتساب وفيسبوك، واتصالات الجيل الرابع 4G، وغيرها الكثير. ويعمل الهاتف بنظام KAI OS ومعالج «كورتيكس A7» وشريحة «كوالكوم سنابدراغون 205» بذاكرة تخزين 4 جيجابت، وذاكرة عشوائية RAM 512 ميجابت.