«آبل» تطلق الجيل الثالث من سماعات «إيربودز» في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «آبل» اعتزامها توفير سماعات «إير بودز برو» AirPods Pro الجديدة في متاجرها في الإمارات خلال الأسبوع الجاري، والتي تعد الجيل الثالث من سماعات «إيربودز» التي أطلقت للمرة الأولى في ديسمبر 2016 لتصبح أكثر السماعات اللاسلكية مبيعاً في العالم خلال العام الأول من إطلاقها وتصل حصة سماعات «آبل» اليوم إلى 60% من إجمالي سوق سماعات الأذن اللاسلكية.

وتتميز السماعات الجديدة بأول نظام حجب للضوضاء للشركة وتصميم جديد كلياً خفيف الوزن يثبت داخل الأذن. وتوّفر السماعات تجربة صوتية غامرة فائقة بفضل ميزة موازنة الصوت التكيفية، ونمط «الشفافية» الذي يمكن المستخدم من خيار الاستماع للموسيقى والأصوات من حوله من دون أن يسبب ذلك أي ضغط على الأذن مع ترك الكم المناسب من حجب الضوضاء نشطاً لضمان ظهور صوت المستخدم بشكل طبيعي مع استمرار الصوت في التشغيل بشكل مثالي.

ويستخدم نظام حجب الضوضاء النشط في «إير بودز برو» ميكروفونين وبرمجيات متطورة ليتكيف باستمرار مع كل أذن وكل طريقة تثبيت للسماعة. ويعمل هذا على إزالة الضوضاء في الخلفية لتقديم تجربة مخصصة فائقة في حجب الضوضاء تسمح للمستخدم بالتركيز على ما يستمع إليه، سواء أكان يستمع إلى أغنيته المفضلة أو إلى مكالمة هاتفية.

وتتميز الجيل الثالث من السماعات بنفس عمر البطارية للجيل السابق، مع ما يصل إلى خمس ساعات من وقت الاستماع. وفي نمط حجب الضوضاء النشط، تقدم «إير بودز برو» ما يصل إلى أربع ساعات ونصف من وقت الاستماع وما يصل إلى ثلاث ساعات ونصف من وقت التحدث بعملية شحن واحدة. ومن خلال عمليات شحن إضافية باستخدام علبة الشحن اللاسلكي، تقدم AirPods Pro وقت استماع يفوق 24 ساعة أو وقت تحدث يفوق 18 ساعة. ويمكن شحنها بسهولة خلال اليوم عبر وضع علبة «أيربودز» على لوح شحن معتمد من Qi أو باستخدام موصل Lightning.