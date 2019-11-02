أقراص تخزين بسرعات عالية للشركات

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة ويسترن ديجيتال مؤخراً مجموعة من حلول تخزين البيانات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمكاتب المنزلية التي تعتمد على نظم التخزين المتصل بشبكة إيثرنت 10 جيجابت (10GbE) لمنح سرعات اتصال عالية والحد من عوائق الأداء.

وتتضمن الحلول الجديدة التي ستتوفر في الإمارات نهاية نوفمبر الجاري أقراص الحالة الصلبة WD Red SSDs الأولى من نوعها على الإطلاق والتي تعزز الأداء وترفع قدرات التخزين المؤقت في البيئات المختلطة لأنظمة التخزين المتصل بالشبكات، خصوصاً في ظل النمو الهائل في البيانات بالإضافة إلى محركات أقراص التخزين WD Red و WD Red Pro التي توفر مساحات تخزين ضخمة تصل إلى 14 تيرابايت.