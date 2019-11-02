«آيسر»: تقنية الجيل الخامس تعزّز نمو سوق الحواسيب المحمولة

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

توقع بول كولينز، المدير العام لشركة آيسر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن تعزّز تقنية الجيل الخامس من استخدامات وتطبيقات الحواسيب المحمولة ونمو السوق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل السرعة الكبيرة لتقنية الاتصال التي ستجعل إمكانية العمل والترفيه بشكل متنقل أكبر من أي وقت مضى. مشيراً إلى أن نسبة الحواسيب القادرة على الاتصال بتقنية 4G اليوم هي أقل من 10%.

ورجح كولينز في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» خلال فعّالية النسخة الحادية عشرة من «أسبوع شركاء آيسر»، التي انعقدت أخيراً في دبي، أن تعود مبيعات الحواسيب المحمولة في الإمارات والمنطقة عموماً إلى النمو بشكل تدريجي خلال العام المقبل، وذلك بفضل تحسن المناخ الاقتصادي بشكل ملحوظ وعامل «إكسبو 2020» ونمو مبيعات حواسيب الألعاب بشكل جيد.

وأكّد استمرار مساحة الابتكار في الحواسيب المحمولة من حيث التوجه هذا العام بشكل أكبر نحو الحجم الأنحف والأقل وزناً والشاشة الإضافية على لوحة المفاتيح والبطاريات الأطول عمراً، وذلك بالرغم من منافسة الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن حصة «آيسر» في إجمالي سوق الحواسيب (المحمولة والمكتبية والتابلت) في الإمارات تصل إلى 12%، وحوالي 22% في سوق حواسيب الألعاب، مشيراً إلى أن عوائد الحواسيب المخصصة للألعاب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا تصل إلى حوالي 500 مليون يورو سنوياً.

وأضاف: «تصل مبيعات الحواسيب المحمولة التي تستهدف الأفراد في الإمارات حالياً إلى نحو 32 ألفاً شهرياً، بمعدل 365 ألف حاسوب سنوياً يتم استخدامها في الإمارات، ونعتقد أن أحد أسباب بطء نمو سوق الحواسيب بشكل عام يعود إلى طول معدل تغيير الحاسوب الذي يصل إلى ثلاث أو أربع سنوات وهو أطول بالمقارنة مع معدل تغيير الهاتف، ونتوقع أن تتصدر الحواسيب الأقل حجماً ووزناً مبيعات الحواسيب في الدولة خلال العام المقبل».

ولفت إلى أن «آيسر» التي أطلقت أخيراً حاسوب «سويفت 7» الأقل سماكة والأخف وزناً في العالم، والتي تعتبر من كبرى الشركات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والناشطة في أكثر من 160 دولة في العالم، ملتزمة بنقل أحدث منتجات الشركة إلى دبي والإمارات، حيث يعمل لدى الشركة 40 موظفاً لخدمة أكثر من 30 سوقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا المسؤول عن أكثر من 8% من عوائد الشركة في منطقة أوروبا والشرق وأفريقيا، مشيراً إلى أن نسبة استخدام الحواسب المحمولة في الشركات اليوم تصل إلى حوالي 90% من إجمالي الحواسيب بالنسبة للمستخدمين الأفراد.

وأضاف: «الحاسوب يبقى أداة الابتكار الأساسية بالنسبة للمستخدم، فهو يمكنهم من القيام بمهام لا يقدر الهاتف القيام بها مثل الرسم والتصميم والحسابات وغيرها الكثير، ونعتقد أن الهاتف أثّر بشكل رئيسي على سوق التابلت وليس الحواسيب المحمولة، لأن الهاتف أصبح الأداة الرئيسية لاستهلاك المحتويات الرقمية والصوتية، ناهيك عن أن حجمها يزداد، في حين أن حجم الحاسوب أصبح أصغر وأقل وزناً، وهو لا يزال مسؤولاً عن أكثر 80% من المهام الحاسوبية التي يحتاج إليها معظم المستخدمين.

وعرضت»آيسر«خلال الفعالية أحدث مجموعة من أجهزة حاسوب»ConceptD«بما فيها جهاز»ConceptD 9«وجهاز»ConceptD 3«والتي تم طرحها في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

من جانبها قالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر في الشرق الأوسط: هدفنا هو توفير منتجات مميزة تلبي متطلبات جميع المستخدمين من خلال الجمع بين أحدث التقنيات المتاحة وابتكاراتنا المتقدمة في مجال البحث والتطوير والتبريد الحراري. وأسعدني التفاعل الإيجابي الذي أظهره شركاؤنا عند تجربتهم لمنتجاتنا الجديدة النحيفة والخفيفة»سويفت 5«(Swift 5) و»سويفت 7«(Swift 7)، وعند اكتشافهم دقة الألوان المذهلة التي تقدمها أجهزة ConceptD.

وتضمنت المنتجات التي تُعرض للمرة الأولى والتي توفرها»آيسر«خلال مهرجان دبي للتسوّق.

«بريداتور هيليوس 700»

تم تزويد هذا الجهاز الفريد من نوعه بأحدث وأقوى التقنيات، بدءاً من معالج الجيل التاسع من إنتل i9 لتوفير أداء لا يُعلى عليه، إلى وحدة معالجة الرسوميات»نفيديا جيت فورس RTX 2080«، وشبكة»واي فاي 6«، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح»هايبر دريفت«الجديدة.

«بريداتور ترايتون 900»

تم تصميم جهاز»بريداتور ترايتون 900«خصيصاً للألعاب بتصميم إبداعي مع مواصفات جديدة مبتكرة. وهو مزود بنظام تثبيت الشاشة، والذي يقوم بقلب شاشة العرض قياس 17 بوصة أو تمديدها أو إمالتها بشكل أفقي.

«سويفت 7»

يحتوي جهاز»سويفت 7«بتصميمه الجديد على شاشة بحواف رقيقة رباعية الجوانب، حيث يبلغ عرض حافة الشاشة 2.57 ملليمتر فقط مما يقلل من أبعاد الجهاز بشكل كبير ليصبح عرض الشاشة بالكامل 317.9 ملليمتر، وارتفاعها 191.5 ملليمتر، لتقدم عرضاً رائعاً على كامل حجم الشاشة تقريباً. يتوفر هذا الجهاز الأقل سماكة والأخف وزناً في العالم بوزن 890 غرام فقط.

«سويفت 5»

يمتاز جهاز»سويفت 5«الجديد بنظام ويندوز 10 وبشاشة قياس 14 بوصة، وهو مزود بأحدث معالجات الجيل العاشر من إنتل، مع بطاقة رسوميات»نفيديا سويفت» منفصلة جديدة، وبطارية تعمل لمدة 12.5 ساعة. كما تتميز الشاشة بحواف رقيقة ثلاثية الجوانب. وسيتوفر الجهاز في الإمارات اعتباراً من شهر ديسمبر.