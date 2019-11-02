حلول جديدة للاتصالات المرئية عالية الدقة

المصدر: دبي ـ البيان

طرحت «باناسونيك» الشرق الأوسط وأفريقيا حلولها المحسّنة للاتصالات المرئية عالية الدقة (KX-VC HD) معزّزة بالإصدار الجديد 6.0 من الترقية البرمجية. وتتيح الحلول للمستخدمين ربط حلول الاتصالات المرئية عالية الدقة بتقنيات مؤتمر الويب عبر جهاز كمبيوتر.

ويعتبر نمط ربط الأجهزة عبر منفذ USB من المزايا الأخرى لهذا الإصدار البرمجي الجديد، ويتيح إمكانية استخدام أجهزة طرفية مع وحدة الاتصال المرئي عالية الدقة خلال مؤتمرات الويب. ويمكن توصيل الكاميرا والميكروفون والسماعة والشاشة الخاصة بنظام الاتصال المرئي عالي الدقة مع جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم لإجراء المؤتمر عبر الإنترنت، مما يحقق اتصالاً مرئياً فعالاً وعالي الدقة دون قيود الزمان أو المكان أو عدد المشاركين.