«هونر» تعزّز استراتيجية «إنترنت الأشياء» بهاتف «9X»

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

فتحت «هونر» HONOR، أول أمس إمكانية الطلب المسبق على هاتفها الذكي الجديد «هونر 9X» HONOR 9X الذي أطلقته الشركة الأسبوع الماضي من دبي ويعتبر أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء.

ويمتلك الهاتف ثلاث مزايا رئيسية هي كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل تتضمن أول كاميرا سيلفي منبثقة للشركة وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصات، فضلاً عن توفيره تجربة مستخدم استثنائية بسعر مناسب.

وتخطط «هونر» في المستقبل لتقديم مجموعة أكبر من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء لتعزيز استراتيجيتها الخاصة بـ«إنترنت الأشياء» وتمكين مستهلكيها من الاستمتاع بحياة أكثر اتصالاً وسهولة. وتعتبر «هونر» أحد أكبر خمس علامات من حيث الحصة اليوم في العديد من الأسواق الرئيسية في المنطقة من ضمنها الإمارات والسعودية والعراق ومصر. وتمكنت الشركة من بيع 66 مليون هاتف العام الماضي محققة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 47% منذ 2014، فيما سجلت مبيعات الشركة نمواً بنسبة 44% بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وطرحت الشركة التابعة لـ«هواوي» كذلك سوار Band 5 الرياضي بشاشة «أموليد» لمس 0.95 بوصة، بمزايا عصرية أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، وميزة (SpO2) التي تتيح للمستخدمين تتبع مستويات تشبع الأكسجين في دمائهم، بالإضافة إلى دعمه لأنماط الرياضة المختلفة. وفي نفس الإطار، طرحت الشركة سماعاتها الرياضية «سبورت برو» بتصميم رياضي عصري.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس «هونر» في الشرق الأوسط وأفريقيا إن إطلاق هاتف «هونر 9X» يؤكّد التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زُوّد الهاتف بمزايا الهواتف الفائقة منها كاميرا ثلاثية تتميز الأساسية منها بفتحة مقاس f/‏‏1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح. ويوفر وضع التصوير الليلي، المتطورة، صوراً فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كما يمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.