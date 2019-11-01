مفاجأة في قائمة أفضل الهواتف لعام 2019

المصدر: وكالات

نشر موقع Business Insider تصنيفا جديدا لأفضل الهواتف الذكية التي بيعت في الأسواق عام 2019.

وتبعا للتصنيف الذي اعتمد على مقارنة أسعار الهواتف بأدائها ومواصفاتها الفنية والتقنية فإن المرتبة الأولى كانت مفاجئة وجاءت من نصيب هاتف OnePlus 7T، فبالرغم من سعره الذي يبدأ من 600 دولار حصل هذا الهاتف على Snapdragon 855 Plus أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بقدرات تصوير فائقة.

أما المرتبة الثانية في التصنيف فاحتلها هاتف "آيفون-11"، الذي جاء بسعر 700 دولار، وحصل على معالج A13 المتطور عالي الأداء، إضافة إلى شاشة ممتازة وقدرات تصوير جيدة جدا.

وتلاه في التصنيف هاتف OnePlus 7 Pro، الذي حصل على شاشة كبيرة عالية الدقة تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية، وكاميرا أمامية متحركة مخفية داخل الهيكل، ومعالج Snapdragon 855 ثماني النوى المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

ومن بين أفضل 10 هواتف وفقا للتصنيف جاء أيضا هاتف Galaxy S10e من سامسونغ، الذي يبلغ سعره 650 دولارا، وأتى بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 5.8 إنش، ومعالج Snapdragon 855، وميزة الشحن اللاسلكي.

كما شمل التصنيف عددا من الهواتف مثل Galaxy Note 10 ، و Galaxy S10 و Galaxy S10+ من سامسونغ، وهاتف iPhone 11 Pro Max، وهاتف Pixel 3 XL من غوغل، وهاتفا Galaxy بفئة S9 و+s9.